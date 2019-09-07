Ford врезался в легковушку под Оренбургом из-за выбежавшего на дорогу кабана

Оренбург, 7 сентября. Серьезная авария произошла на 44-м километре трассы Оренбург—Илек, погиб один человек, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

Девушка за рулем Ford Focus сбила выбежавшего на дорогу дикого кабана. Она не справилась с управлением и столкнулась с «Москвич 214120».

Водитель второй легковушки скончался на месте, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали .

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП, пишет Ria56. Ранее сообщалось о том, что в Орске сошел с рельсов трамвай, пострадали три человека.