Трамвай сошел с рельсов в Орске, пострадали три человека

Оренбург, 7 сентября. Трамвай сошел с рельсов на проспекте Ленина в Орске, пострадали три человека. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел утром 6 сентября возле дома № 92 по проспекту Ленина. Трамвай вынесло на дорогу и развернуло поперек проезжей части.

Две пассажирки и водитель трамвая пострадали, им оказали медицинскую помощь. ДТП спровоцировало затор на дороге, пишет Ria56.

Ранее сообщалось о серьезной аварии под Белгородом, столкнулись две иномарки, погибли два человека.