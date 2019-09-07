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Трамвай сошел с рельсов в Орске, пострадали три человека

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Трамвай сошел с рельсов в Орске, пострадали три человека

Оренбург, 7 сентября. Трамвай сошел с рельсов на проспекте Ленина в Орске, пострадали три человека. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел утром 6 сентября возле дома № 92 по проспекту Ленина. Трамвай вынесло на дорогу и развернуло поперек проезжей части.

Две пассажирки и водитель трамвая пострадали, им оказали медицинскую помощь. ДТП спровоцировало затор на дороге, пишет Ria56.

Ранее сообщалось о серьезной аварии под Белгородом, столкнулись две иномарки, погибли два человека.

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