Оренбургская область получила новые современные машины скорой помощи

Оренбург, 5 сентября. Служба скорой помощи Оренбургской области получила 36 новых специализированных автомобилей, торжественная церемония вручения которых прошла у больницы имени Пирогова.

Автомобили, которые в четверг вручили в Оренбурге сотрудникам скорой помощи, оснащены современной медицинской техникой. Речь идет о кардиографах, дефибрилляторах и других наборах для спасения человеческой жизни.

Как отметил глава региона Денис Паслер, выступая перед медиками, проблему обновления автопарка начали решать системно, вскоре на просьбу откликнулось правительство России.

«Без хорошей современной техники не обойтись, тем более, когда речь идет о здоровье, а зачастую, и о жизни пациента», — цитирует его Ria56.

По словам Паслера, на вызовах в Оренбургской области работает 251 автомобиль скорой помощи, всего их на службе 365. Поступление новой партии машин он назвал хорошим подспорьем.

В целом, из 36 автомобилей в Оренбурге останутся четыре реанемобиля Ford. Остальные отправятся в населенные пункты области.

Ранее в селе Шахматовка Оренбургской области состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. Медицинское учреждение будет готово оказать как доврачебную, так и экстренную помощь, оно рассчитано на 20 посещений в одну смену. ФАП, как заверило правительство региона, полностью соответствует современным требованиям и санитарным нормам.

17 августа в Оренбурге прошел «Маршрут здоровья», на котором жители города могли обследовать щитовидную железу, исследовать родинки и их определить опасность, а также проверить зрение.