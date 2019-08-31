Жительница Орска зарезала сожителя и оставила его тело в подъезде

Оренбург, 31 августа. Женщина напала с ножом на сожителя во время ссоры в Орске, мужчина скончался, сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Инцидент произошел 29 августа на Краматорской улице. Мужчина и женщина распивали алкогольные напитки, в какой-то момент между ними возникла ссора.

Жительница Орска схватила нож и нанесла несколько ударов сожителю. Затем она выволокла его тело из дома и оставила в подъезде.

Правоохранители задержали 43-летнюю подозреваемую, возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Московской области 42-летняя женщина набросилась на родственницу с ножом.