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Жительница Орска зарезала сожителя и оставила его тело в подъезде

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Жительница Орска зарезала сожителя и оставила его тело в подъезде

Оренбург, 31 августа. Женщина напала с ножом на сожителя во время ссоры в Орске, мужчина скончался, сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Инцидент произошел 29 августа на Краматорской улице. Мужчина и женщина распивали алкогольные напитки, в какой-то момент между ними возникла ссора.

Жительница Орска схватила нож и нанесла несколько ударов сожителю. Затем она выволокла его тело из дома и оставила в подъезде. 

Правоохранители задержали 43-летнюю подозреваемую, возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Московской области 42-летняя женщина набросилась на родственницу с ножом.

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