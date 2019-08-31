Иномарка столкнулась с грузовиком под Оренбургом, погиб один человек

Оренбург, 31 августа. ДТП произошло на трассе Оренбург — Орск, один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Оренбургской области.

Авария произошла утром 31 августа в районе Краснощеково. По предварительной информации, водитель Nissan Almera не убедился в безопасности маневра. Иномарка столкнулась с КамАЗ.

Один пассажир Nissan получил серьезные травмы, он скончался на месте ДТП. Двое других обратились за помощью к медикам скорой.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишут Ria56. Ранее сообщалось, что в Башкирии произошло ДТП, в котором погибли двое детей.