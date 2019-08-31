Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Иномарка столкнулась с грузовиком под Оренбургом, погиб один человек

86
0 Оставить комментарий

Иномарка столкнулась с грузовиком под Оренбургом, погиб один человек

Оренбург, 31 августа. ДТП произошло на трассе Оренбург — Орск, один человек погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Оренбургской области.

Авария произошла утром 31 августа в районе Краснощеково. По предварительной информации, водитель Nissan Almera не убедился в безопасности маневра. Иномарка столкнулась с КамАЗ.

Один пассажир Nissan получил серьезные травмы, он скончался на месте ДТП. Двое других обратились за помощью к медикам скорой.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишут Ria56. Ранее сообщалось, что в Башкирии произошло ДТП, в котором погибли двое детей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров