Подъемный кран рухнул на стройплощадке в Оренбурге

Оренбург, 29 августа. Подъемный кран упал на стройплощадке возле торгового комплекса «Армада» в Оренбурге, сообщили о происшествии очевидцы.

Инцидент произошел утром 29 августа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области, сведений о пострадавших пока нет.

Причиной падения крана мог стать порывистый ветер или ошибка крановщика, пишет Ria56. По данным синоптиков, 29 августа в Оренбурге дождливая погода. Ветер усилился до 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что башенный кран упал в Москве, пострадал один человек.