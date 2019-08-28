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Заключенный в Оренбурге напал на надзирателя с бритвой

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Заключенный в Оренбурге напал на надзирателя с бритвой

Оренбург, 28 августа. Заключенный колонии №4 напал на надзирателя, его приговорили к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Дзержинского суда Оренбурга.

Инцидент произошел в апреле 2019 года во время досмотра камер на наличие запрещенных предметов. Неоднократно судимый мужчина набросился на надзирателя и порезал ему руку.

Районный суд Оренбурга признал заключенного виновным в причинении вреда здоровью сотрудника исправительного учреждения. Его направят на шесть лет в тюрьму строгого режима, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что осужденного жителя Екатеринбурга отпустили на отдых в Турцию. Мужчину осудили на 8 месяцев лишения свободы за вождение в нетрезвом виде.

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