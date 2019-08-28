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Оренбуржец жестоко избил знакомого стулом из-за женщины

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Оренбуржец жестоко избил знакомого стулом из-за женщины

Оренбург, 28 августа. Житель Оренбургской области избил приятеля стулом из-за женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Ясный, двое мужчин распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт на почве ревности, который закончился дракой.

Один из мужчин схватил стул и начал избивать им знакомого. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего ушиб лба, гематомы и ссадины на лице, кровоподтеки в области предплечья.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области женщина забила до смерти знакомого табуреткой.

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