Оренбуржец жестоко избил знакомого стулом из-за женщины

Оренбург, 28 августа. Житель Оренбургской области избил приятеля стулом из-за женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Ясный, двое мужчин распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт на почве ревности, который закончился дракой.

Один из мужчин схватил стул и начал избивать им знакомого. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пострадавшего ушиб лба, гематомы и ссадины на лице, кровоподтеки в области предплечья.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области женщина забила до смерти знакомого табуреткой.