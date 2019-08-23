Машина скорой столкнулась с двумя легковушками и пазиком в Оренбурге

Оренбург, 23 августа. Скорая столкнулась с двумя легковыми автомобилями и пазиком в Оренбурге. Как сообщают очевидцы аварии, водитель медицинской машины стал виновником ДТП.

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке проспекта Победы и улицы Орской в Оренбурге. Как передает RIA56, участниками аварии стали карета скорой помощи, два легковых автомобиля и автобус «ПАЗ». Очевидцы ДТП утверждают, что виновником аварии является водитель медицинской машины, в которой в это время везли пациента.

Известно, что один из участников аварии попытался сделать запрещенный на этом участке поворот с проспекта Победы на улицу Орскую. В результате небезопасного маневра скорой столкнулись сразу четыре машины.

Отметим, что о пострадавших не сказано. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия и выясняют подробности ДТП. Официальные данные об аварии отсутствуют.