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Россия

Евкуров проверил готовность полигонов в Оренбургской области к учениям «Центр - 2019»

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Евкуров проверил готовность полигонов в Оренбургской области к учениям «Центр - 2019»

Оренбург, 23 августа. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл в Оренбург на военный полигон Донгуз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны России.

Как уточнили в ведомстве, он прибыл в регион проверить готовность воинских подразделений к запланированным на начало осени международным стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019». Ожидается, что в тренировках примут участие Тоцкий и Донгузский полигоны. Представитель министерства ознакомился с инфраструктурой полигонов, выслушал доклады командующих.

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» пройдут в сентябре, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Это самое масштабное из более 3,5 тысячи основных мероприятий боевой подготовки.  Для соединений, воинских частей и подразделений с высокими результатами боевой подготовки организуют проверки на право присвоения им наименований «ударные». Минобороны России проведет учения «Центр-2019» в сентябре. 

Завершится учебный год контрольными мероприятиями для всех категорий военнослужащих, отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что на перевооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2019 году направлено более одного триллиона рублей. Более половины средств пойдет на серийные закупки новейших образцов военной техники, с тем чтобы к концу года доля современного вооружения в войсках составила 67%.

Шойгу сообщил, что в 2019 году будет введено в эксплуатацию более 1,2 тысячи единиц автомобильной и бронированной техники, а также 1,5 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения.

Евкуров проверил готовность полигонов в Оренбургской области к учениям «Центр - 2019»

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Источник: РИА 56
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