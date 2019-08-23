Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Оренбуржцы пронесли 20-метровый флаг России под государственный гимн

139
0 Оставить комментарий

Оренбуржцы пронесли 20-метровый флаг России под государственный гимн

Оренбург, 23 августа. Жители Оренбурга поучаствовали во флешмобе и пронесли 20-метровый триколор под государственный гимн по трем праздничным площадкам. Сообщается, что акция состоялась в честь Дня флага России.

День российского флага в Оренбурге отметили флешмобом под названием «И гордо реет флаг державный». Как передает RIA56, представители детских и молодежных организаций решили в честь праздника развернуть 20-метровый триколор. Они пронесли его по трем праздничным площадкам города под государственный гимн.

Директор департамента молодежной политики Оренбургской области Ирина Останкина отметила, что такая инициатива является возможностью почувствовать единство. Также она уверена, что молодые люди будут проявлять себя как граждане своей стороны, если флаг станет частью их жизни.

Отметим, что во флешмобе приняли участие свыше 100 человек, которые представляли Российское движение школьников и Федерацию детских организаций, «Юнармию», Российские студенческие отряды и волонтеров.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров