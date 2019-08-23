Мошенник украл 132 тысячи рублей с карты оренбурженки

Оренбург, 23 июля. Мошенник обманул жительницу Оренбурга и увел с ее банковской карты все накопления. Как сообщает следователь местного СУ МУ МВД России, преступника до сих пор не поймали.

Мужчина позвонил 58-летней жительнице Оренбурга и представился сотрудником банка. Он рассказал ей, что злоумышленники пытаются снять с ее счета все деньги. Как передает RIA56, женщина сразу поверила преступнику и, чтобы сохранить накопления, согласись перевести их на резервный счет. Далее она продиктовала мошеннику все данные карты и код, пришедший по смс.

Известно, что после выполнения этих инструкций оренбурженка лишилась 132 тысяч рублей, которые были переведены на карту злоумышленника. Больше звонков от неизвестного мужчины не поступало, и женщина поняла, что ее обманули.

Отметим, что правоохранительные органы проводят проверку по факту мошенничества и занимаются поиском обманщика. Уголовное дело в связи с совершенным преступлением уже было возбуждено. Если мужчину поймают, то ему может грозить до 5 лет лишения свободы.