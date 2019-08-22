Открытие нового ФАП прошло в Оренбургской области

Оренбург, 22 августа. Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта прошло в селе Оренбургской области. Сообщается, что медицинское учреждение будет готово оказать как доврачебную, так и экстренную помощь.

Новый фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Шахматовка Бузулукского района, находящегося в Оренбургской области. Как передает RIA56, медицинское учреждение рассчитано на 20 посещений в одну смену.

Известно, что на территории села проживает 900 человек, из которых 160 являются детьми. Специалисты уверены, что на такое население рассчитанного количества посещений будет достаточно. Одна из фельдшеров нового пункта рада, что это место оборудовано всем необходимым для приема пациентов. Там есть удобный холл для посетителей, процедурная, а также кабинеты акушера и фельдшера.

Отметим, что ФАП полностью соответствует современным требованиям и санитарным нормам. Правительство области уверено, что пока люди проживают в региональных селах, там обязательно будут строиться новые учреждения.