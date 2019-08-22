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Пассажир автомобиля погиб в аварии с участием грузовика в Оренбургской области

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Пассажир автомобиля погиб в аварии с участием грузовика в Оренбургской области

Оренбург, 22 августа. Автомобиль столкнулся с грузовиком в Оренбургской области. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате аварии погибла женщина.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 519-м километре автодороги Оренбург–Казань в Пономаревском районе Оренбургской области. Как передает RIA56, в результате столкновения автомобиля марки Renault Megane и грузовика Mersedes-Benz погибла женщина.

Известно, что во время обгона 70-летний водитель Renault столкнулся по касательной с грузовиком и вылетел с дороги. Легковая машина попала в кювет и перевернулась. Женщина, которая ехала в автомобиле в качестве пассажира, скончалась на месте от полученных во время ДТП травм. Водитель и несовершеннолетняя девочка были госпитализированы в Пономаревскую районную больницу.

Отметим, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

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