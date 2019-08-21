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Самолет совершил вынужденную посадку в Оренбурге

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Самолет совершил вынужденную посадку в Оренбурге

Оренбург, 21 августа. Вынужденную посадку пришлось совершить самолету авиакомпании «Уральские авиалинии» из-за плохого самочувствия ребенка на борту. Пресс-служба авиаперевозчика сообщает, что рейс выполнялся из Душанбе в Жуковский.

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Оренбурге, потому что у ребенка, летевшего рейсом Душанбе – Жуковский, ухудшилось самочувствие. Как передают РИА Новости, у девочки 2006 года рождения стало плохо с сердцем. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга, чтобы ребенку смогли оказать медицинскую помощь.

Известно, что девочку, которая почувствовала себя плохо на борту, забрала бригада реаниматологов сразу после ее спуска с трапа самолета. Пресс-служба авиакомпании рассказала, что ребенка срочно госпитализировали в оренбургскую больницу. Диагноз пока не сообщается.

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