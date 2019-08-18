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Иностранец пытался дать взятку полицейскому в Оренбургской области

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Иностранец пытался дать взятку полицейскому в Оренбургской области

Оренбург, 18 августа. Полиция задержала иностранца, который попытался дать взятку сотруднику ГИБДД по Пономаревскому району Оренбургской области. Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщает, что мужчина не хотел оказаться привлеченным к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Гражданин иностранного государства пытался откупиться от сотрудника ГИБДД за несоблюдение миграционного законодательства. Как сообщает RIA 56, мужчина предлагал деньги полицейскому прямо в автомобиле патрульно-постовой службы. Первый раз иностранца предупредили об уголовной ответственности за коррупционные действия, однако он продолжил давать взятку сотруднику при исполнении.

Известно, что сумма, которую мигрант так отчаянно пытался заплатить полицейскому, составляет 500 рублей. Факт взятки зафиксировали прибывшие на место происшествия оперативники.

Отметим, что в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по факту покушения на мелкое взятничество. Теперь мужчине грозит до одного года лишения свободы.

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