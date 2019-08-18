Оренбург, 18 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, чем ей понравился Оренбург. Фото она опубликовала в Facebook

Российский дипломат выступила на Международном молодежном форуме «Евразия Global» 15 августа. После встречи с российской молодежью она насладилась прогулкой по Оренбургу.

Захарова назвала столицу Оренбургской области «очаровательной» и посоветовала посетить местные музеи. Ей понравились уникальные предметы с раскопок местных курганов.

Она также опубликовала в соцсетях фото некоторых музеев, которые ей удалось посетить, пишет Ria56. Ранее известная российская актриса и благотворительница приехала в Оренбург на творческий вечер.