Пятилетний мальчик упал с балкона в Оренбургской области

Оренбург, 18 августа. Пятилетнего жителя Оренбургской области госпитализировали после падения с балкона. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мальчик был дома один.

Пятилетний мальчик упал с балкона второго этажа в областном городе Новотроицке. Как передает RIA 56, медицинские работники вскоре госпитализировали травмированного ребенка. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что родители маленького мальчика оставили его дома без присмотра.

Известно, что он испугался одиночества и попытался спрыгнуть с балкона, но упал на землю и получил несколько травм. После обследования мальчика медики заключили, что его жизни уже ничего не угрожает.

Отметим, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят беседу с родителями пострадавшего пятилетнего мальчика.