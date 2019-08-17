Оренбурженку развели на деньги за подарок из Парижа

Оренбург, 17 августа. Жительница Оренбурга перевела деньги мошеннику, который пообещал ей выслать подарок из Парижа. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, обманщик представился бывшим сокурсником женщины.

Мошенник написал оренбурженке по электронной почте и представился ее «бывшим сокурсником». Он рассказал доверчивой женщине, что они вместе учились в Москве, а после обучения он переехал жить в Париж. Как сообщает RIA 56, в ходе переписки мужчина предложил выслать оренбурженке подарок из французской столицы, однако женщине нужно было оплатить пошлину за доставку презента.

Сумма, которую запросил мошенник, составила 13 тысяч рублей. Ничего не подозревающая женщина перевела деньги «сокурснику» на высланные им реквизиты. После этого мужчина ей больше не писал, а подарок она так и не получила. Поняв обман, оренбурженка обратилась в местное отделение полиции и написала заявление.

Отметим, что правоохранительные органы возбудили дело по факту мошенничества, однако «парижанина» еще не нашли. После поимки обманщику грозит до пяти лет лишения свободы.