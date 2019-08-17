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Шесть человек спасли из горящей пятиэтажки в Оренбурге

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Шесть человек спасли из горящей пятиэтажки в Оренбурге Оренбург, 17 августа. Шесть человек удалось спасти из загоревшегося пятиэтажного дома в Оренбурге. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, пожарные эвакуировали людей с помощью специальной техники.

Квартира на третьем этаже в оренбургской пятиэтажке на улице Монтажников загорелась из-за неисправного холодильника. Бригада МЧС, как сообщает RIA 56, прибыла через пять минут после поступления сигнала. Пожарные выяснили, что горящая квартира находится на третьем этаже, и установили, что существует риск возгорания на соседних этажах.

Жителей второго и третьего этаже смогли вывести через эвакуационный выход. Однако их соседей с четвертого и пятого этажей пришлось доставать с помощью техники. Сообщается, что общее количество спасенных человек составляет шесть.

Отметим, что тушение огня заняло не более получаса. При пожаре никто не пострадал.

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