Пьяный водитель сбил пенсионерку в Оренбургской области

Оренбург, 17 августа. Водитель ВАЗ насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе в районе поселка Пригородный, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

ДТП произошло накануне, по предварительным данным, водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Пострадавшая женщина скончалась на месте от полученных травм.

Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть человека. Водителю ВАЗ грозит лишение свободы до 12 лет, пишет Ria56.

Ранее в Оренбургской области произошло крупная авария, в которой пострадали четыре иностранных гражданина.