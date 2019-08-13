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Оренбуржцы смогут бесплатно проверить здоровье

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Оренбуржцы смогут бесплатно проверить здоровьеОренбург, 13 августа. Жители Оренбурга смогут проверить свое здоровье на акции «Маршрут здоровья». Как сообщает RIA 56, профилактическое обследование можно пройти совершенно бесплатно.

В парке имени 50-летия СССР все желающие смогут не только получить консультации врачей, но и пройти тесты на различные заболевания. Известно, что оренбуржцы смогут сделать флюорографию и попасть на приём к маммографу. На «Маршруте здоровья» также можно будет обследовать щитовидную железу, исследовать родинки и их определить опасность, а также проверить зрение.

Оренбуржцы смогут получить необходимую информацию о детском питании, прививках, о работе детских спортивных секций и семейных Боготах. Кроме того, на акции будут присутствовать психотерапевт и физиотерапевт, которые смогут проконсультировать всех желающих. На акции будут отдельный павильон «Здоровое долголетие» для пожилых людей и интерактивная программа для детей.

Отметим, что «Маршрут здоровья» можно будет посетить 17 августа с 11 до 17 часов. 

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