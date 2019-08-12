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Иномарка столкнулась с грузовиком и вылетела в кювет в Оренбургской области

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Иномарка столкнулась с грузовиком и вылетела в кювет в Оренбургской области

Оренбург, 12 августа. Грузовик и Kia Ceed столкнулись на 62-м километре трассы Казань – Акбулак, погиб один человек, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

По предварительным данным, иномарка после столкновения с КамАЗ съехала в кювет и опрокинулась. В машине находился 38-летний водитель. Мужчина получил серьезные травмы, медики скорой констатировали смерть водителя.

Двух пассажиров Kia Ceed доставили в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, пишет Ria56.

Ранее в МВД России озвучили статистику по количеству ДТП с участием каршеринговых автомобилей. Больше всего таких аварий произошло в Москве и Петербурге.

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