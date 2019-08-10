Один человек погиб в загоревшейся многоэтажке в Оренбургской области

Оренбург, 10 августа. Пожар произошел в многоэтажном доме в поселке Тоцкое-2 в Оренбургской области, один человек погиб.

Инцидент произошел утром 9 августа в доме на улице Победы. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасателям удалось спасти четырех человек, в том числе трех несовершеннолетних.

Мужчина 1960 года рождения погиб при пожаре. По предварительной информации, он является хозяином загоревшейся квартиры.

Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства возникновения пожара, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в России в течение суток потушили более 40 лесных пожаров.