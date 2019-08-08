Путин обсудил строительство дорог с главой Оренбургской области

Оренбург, 8 августа. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Оренбуржья Денисом Паслером и обсудил вопросы строительства новых социальных учреждений и ремонт дорог.

Денис Паслер рассказал Владимиру Путину о том, как обстоят дела в регионе. На встрече глава Оренбургской области попросил у президента дополнительную поддержку, чтобы реализовать государственную программу «Развитие образования» и национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«По нацпроекту БКАД доля региональных дорог, соответствующих нормативам, к 2024 году должна составить 34,1%. Необходимо поднять этот показатель хотя бы до 50%. Для того чтобы выполнить новый целевой показатель национального проекта у нас есть необходимые трудовые ресурсы», – приводит RIA 56 комментарий Дениса Паслера.

Встреча врио губернатора Оренбуржья и главы государства прошла в Кремле. Как сообщается, дополнительное финансирование даст возможность региону исправить состояние более шести тысяч километров дорог, что является половиной общей протяженности дорожного полотна в области. Также это поможет построить 20 новых школ, что создаст более 17 тысяч дополнительных мест для детей.