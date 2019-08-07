Конная прогулка закончилась госпитализацией для четырехлетней оренбурженки

Оренбург, 7 августа. Ребенок пострадал, упав с лошади в Александровском районе Оренбурга. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, девочку госпитализировали с серьезной травмой.

Четырехлетняя девочка упала с лошадиного крупа на землю. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у ребенка перелом правой лучевой кости. Известно, что маленькая жительница Оренбурга решила прокатиться на лошади по двору рядом со своим домом, но не смогла удержаться на спине животного во время езды.

Отметим, что правоохранительные органы пытаются выяснить все подробности случившегося. В частности, выясняется, где находились в момент происшествия родители девочки.

«Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили RIA 56 в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, что уже были случаи, когда дети получали травмы из-за животных. Ранее сообщалось о двухлетнем мальчике из Ногинска, на которого напала уличная собака. Из-за полученных укусов пострадавшего забрали в реанимацию, а суд по факту происшествия завел уголовное дело.