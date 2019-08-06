Звезда «Брата» проведет творческий вечер в Оренбурге

Оренбург, 6 августа. Знаменитый актер Виктор Сухоруков планирует провести творческий вечер с оренбургскими поклонниками. Актер прибыл в регион на съемки нового фильма «Сарматы».

Известный по роли брата Данилы Багрова в фильме «Брат» Виктор Сухоруков организует творческий вечер в Оренбурге. Встреча актера с поклонниками пройдет в областном драматическом театре им. М. Горького 24 августа в 17.00.

В Оренбург Виктор Сухоруков приехал для участия в съемках новой картины под названием «Сарматы». Известно, что режиссером фильма является народный артист РФ Александр Прошкин. Съемки вестерна на территории региона продлятся до конца августа, пишет РИА 56.

Отметим, что фильмография Сухорукова полна многими популярными картинами 90-х. Он известен по ролям в таких фильмах, как дилогия «Брат», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Бедный, бедный Павел», «Жмурки» и других. Поклонники отмечают особую харизму актера и творческий почерк, которые во многом помогли фильмам с его участием стать запоминающимися для зрителей.