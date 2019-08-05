Оренбуржец арматурой забил до смерти брата и закопал его тело в огороде

Оренбург, 5 августа. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Оренбургской области, которого подозревают в совершении жестокого убийства. Соответствующую информацию передает пресс-служба УМВД по региону.

По последним данным, мужчина убил своего брата и спрятал его тело. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 50-летнего местного жителя, который дал признательные показания, пишет Ria56.

Как выяснили правоохранители, во дворе дома на улице Краснопартизанской в селе Нежинка между мужчинами произошла ссора, один из них взял металлическую арматуру и избил ею второго, после чего закопал тело в огороде. В настоящее время возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Задержанный мужчина находится под стражей. Проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.