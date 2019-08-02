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Суд рассмотрит дело о гибели пассажира иномарки в пьяном ДТП под Оренбургом

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При ДТП в Оренбурге погиб молодой человек

Оренбург, 2 августа. Полиция Оренбургской области передала в суд дело о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 33-летний водитель Chevrolet Lanos двигался по трассе под Оренбургом с высокой скоростью. Он не справился с управлением и съехал с проезжей части, в результате чего автомобиль перевернулся. 23-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщает RIA 56

Отмечается, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он хотел переложить ответственность за ДТП на погибшего молодого человека, утверждая, что управлял автомобилем именно он. По информации правоохранительных органов были проведены семь экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело и направлено в суд.

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