Оренбургский школьник создал антибликовые покрытия для солнечных элементов

Оренбург, 2 августа. Оренбургский школьник принял участие в проекте «Эффективные антибликовые покрытия для солнечных элементов».

Команда школьников около месяца проектировала варианты повышения эффективности работы солнечных батарей при помощи особых светопоглощающих покрытий. Работы проводились по направлению «Новые материалы», которое организовал НИТУ «МИСиС» под руководством ведущих ученых и преподавателей вуза. В проекте принимали участие пятеро школьников со всей России, в числе которых ученик 10 класса Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья Никита Александров.

Установка в виде цветка с трекерной системой отслеживания солнца была изготовлена в рамках проекта для наглядности. Для создания такой модели были использованы только новые материалы. Это важный этап развития современных технологий, для которых необходима разработка новых или восстановление уже известных материалов с заданными функциональными свойствами. Участники также изучали структуру, свойства и назначения разных материалов, закономерностей их формирования и технологий их производства, сообщает «РИА 56».

В итоге школьники смогут воплотить в жизнь свои научные работы при поддержке НИТУ «МИСиС» как в лабораториях вуза, так и удаленно. Все участники будут приглашены на научно-практическую конференцию «75-летие Дня науки», которая пройдет в НИТУ «МИСиС» весной 2020 года. При этом у ребят есть возможность опубликовать свою работу в научном сборнике.

НИТУ «МИСиС» — это активно развивающийся научно-образовательный центр страны. Он находится в числе лидеров по техническому образованию. В состав университета входят девять институтов, шесть филиалов — четыре в России и два за рубежом.

