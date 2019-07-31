Месячная норма осадков выпала в Оренбурге 31 июля

Оренбург, 31 июля. Синоптики прогнозировали жителям Оренбурга дождливый день. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

За первую половину суток 31 июля выпало около 50 миллиметров осадков. Такой показатель приравнивается к месячной норме, сообщает RIA56.

По данным Оренбургского Гидрометцентра 1 августа в области также ожидается очень сильный дождь. В региональном МЧС предупреждают о ливне и предлагают хозяевам частных домов подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу большого потока воды.