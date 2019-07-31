Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Центр таджикской культуры построят в Оренбурге к 2021 году

52
0 Оставить комментарий

Центр таджикской культуры построят в Оренбурге к 2021 году

Оренбург, 31 июля. Министр культуры республики Таджикистан Шамсиддин Орумбекзода обсудил с членами таджикской диаспоры Оренбургской области создание национального дома-музея. 

Музей строят по инициативе Таджикской национально-культурной автономии в Оренбургской области. Планируется, что здание сдадут в эксплуатацию до 2021 года.

На территории музея будут проходить культурные мероприятия, ориентированные на популяризацию истории, науки, искусства и литературы таджиков.

Таджикская национально-культурная автономия действует в Оренбурге с 2012 года и является одной из самых активных объединений таджикской диаспоры за рубежом. В 1993 году Оренбург официально получил статус города-побратима Худжанда, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Петербурге могут открыть центр корейской культуры. По словам генконсульта республики в Северной столице Квон Дон Сока, на его базе будут проводить мероприятия для знакомства россиян с языком и традициями Кореи.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров