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Мужчина сгорел заживо в собственном доме в Оренбургской области

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Мужчина сгорел заживо в собственном доме в Оренбургской области

Оренбург, 30 июля. Мужчина погиб при пожаре в собственном доме в Медногорске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Инцидент произошел накануне, огонь вспыхнул во дворе и перекинулся на жилое строение. В этот момент в доме находился 56-летний мужчина.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Спасатели обнаружили тело погибшего при разборе места пожара, пишет Ria56.

Как отметили в ведомстве, с начала 2019 года в области произошло более 5800 пожаров, погибли 76 человек, пострадали около 100 человек.

Ранее сообщалось, что на складе в селе Кардаилово Оренбургской области произошел пожар, пострадала женщина.

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