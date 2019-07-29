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Внедорожник сбил школьницу на пешеходном переходе в Оренбурге

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Внедорожник сбил школьницу на пешеходном переходе в Оренбурге

Оренбург, 29 июля. Дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе случилось в Оренбурге. Авария произошла на улице Беляевской.

Водитель автомобиля Land Cruiser сбил 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На место аварии прибыли сотрудники скорой помощи и дорожно-патрульной службы. Девочка получила травмы и ее доставили в городскую больницу. Медики диагностировали у подростка ушибы и ссадины. После оказания необходимой помощи школьницу отпустили домой, сообщает Ria 56.

В настоящее время правоохранительные органы Оренбурга по факту аварии проводят проверку. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожного происшествия.
 

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