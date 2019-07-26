Мошенник похитил более 230 тысяч рублей с карты оренбуржца

Оренбург, 26 июля. Мошенник под видом сотрудником банка украл у жителя Оренбурга более 200 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

В полицию обратился 42-летний мужчина, он заявил о хищении 232 тысяч рублей. По его словам, неизвестный по телефону представился сотрудником банка.

Мошенник рассказал, что со счета клиента списывается 14 тысяч рублей. Он пообещал отменить операцию, если ему передадут данные о карте.

Оренбуржец поверил звонившему, позднее ему постапило смс-сообщение о списании крупной суммы денег, пишет Ria56. Ранее подобные случаи произошли в Москве, пользователи банковских карт лишились 700 тысяч рублей.