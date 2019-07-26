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Легковушка загорелась в Оренбурге на полном ходу

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Легковушка загорелась в Оренбурге на полном ходу

Оренбург, 26 июля. Автомобиль ВАЗ загорелся во время движения на улице Львовская, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Инцидент произошел в ночь 26 июля. Водителю вовремя удалось выбраться из машины, он не пострадал. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

Спасатели потушили пылающий автомобиль, причина возгорания неизвестна. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге угнали грузовик с меховыми изделиями на семь миллионов рублей.

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