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Пьяный подросток ударил отца косой в Оренбургской области

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Пьяный подросток ударил отца косой в Оренбургской области

Оренбург, 23 июля. Семнадцатилетний подросток ударил отца косой, инцидент произошел в селе Соболево, сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Нападение произошло вечером 20 июля в Первомайском районе. Между отцом и сыном возникла ссора, которая закончилась дракой.

Юноша пустил в ходу сельскохозяйственное орудие. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, где он скончался. 

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который находился в состоянии алкольного опьянения, пишет Ria56. 

Ранее сообщалось, что житель Петербурга набросился с мачете охранника парковки.

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