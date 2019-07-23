Пьяный подросток ударил отца косой в Оренбургской области

Оренбург, 23 июля. Семнадцатилетний подросток ударил отца косой, инцидент произошел в селе Соболево, сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Нападение произошло вечером 20 июля в Первомайском районе. Между отцом и сыном возникла ссора, которая закончилась дракой.

Юноша пустил в ходу сельскохозяйственное орудие. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, где он скончался.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, который находился в состоянии алкольного опьянения, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга набросился с мачете охранника парковки.