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Серб Деспотович похвастался подаренной Акинфеевым футболкой

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Серб Деспотович похвастался подаренной Акинфеевым футболкой

Оренбург, 22 июля. Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович похвастался футболкой, которую ему подарил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Сербский футболист опубликовал фото с футболкой Акинфеева в Instagram. Он отметил, что российский голкипер — настоящая легенда.

«Лучший человек и один из лучших вратарей в мире! Три месяца назад спрашивал у него футболку, и он тогда забыл об этом», — написал Деспотович под постом, его цитирует Ria56.

Двадцатисемилетний футболист до «Оренбурга» играл за казахстанские клубы, бельгийский «Локерен», родную «Црвену».

Ранее сообщалось, что после успешного выступления России в ЧМ-2018, звезда Игоря Акинфеева появилась на аллее чемпионов в Москве.

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