Серб Деспотович похвастался подаренной Акинфеевым футболкой

Оренбург, 22 июля. Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович похвастался футболкой, которую ему подарил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Сербский футболист опубликовал фото с футболкой Акинфеева в Instagram. Он отметил, что российский голкипер — настоящая легенда.
«Лучший человек и один из лучших вратарей в мире! Три месяца назад спрашивал у него футболку, и он тогда забыл об этом», — написал Деспотович под постом, его цитирует Ria56.
Двадцатисемилетний футболист до «Оренбурга» играл за казахстанские клубы, бельгийский «Локерен», родную «Црвену».
Ранее сообщалось, что после успешного выступления России в ЧМ-2018, звезда Игоря Акинфеева появилась на аллее чемпионов в Москве.