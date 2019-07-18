Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Оренбуржец выставил на продажу гири «Железного Самсона» за 100 млн рублей

808
0 Оставить комментарий

Оренбуржец выставил на продажу гири «Железного Самсона» за 100 млн рублей

Оренбург, 18 июля. Житель Оренбурга продает в Интернете гири «Железного Самсона» Александра Засса. При этом владелец «реликвии» не поясняет, как они попали к нему.

Оренбуржец требует 100 миллионов рублей за спортивные снаряды российского циркового силача. Покупатель может взглянуть на гири за 5 тысяч рублей, добавляет продавец в объявлении.

Специалисты считают, что личных вещей Александра Засса в Оренбурге быть не может. Учитывая, что он вел кочевой образ жизни, то до 1920-х годов у него не было при себе особого инвентаря. 

По словам президента благотворительного фонда «Евразия» Игоря Храмова, силач тренировался на подковах и гвоздях. Известный под псевдонимом «Железный Самсон» Засс выступал в цирке и колесил по всему миру, пишет Ria56.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров