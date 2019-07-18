Оренбуржец выставил на продажу гири «Железного Самсона» за 100 млн рублей

Оренбург, 18 июля. Житель Оренбурга продает в Интернете гири «Железного Самсона» Александра Засса. При этом владелец «реликвии» не поясняет, как они попали к нему.

Оренбуржец требует 100 миллионов рублей за спортивные снаряды российского циркового силача. Покупатель может взглянуть на гири за 5 тысяч рублей, добавляет продавец в объявлении.

Специалисты считают, что личных вещей Александра Засса в Оренбурге быть не может. Учитывая, что он вел кочевой образ жизни, то до 1920-х годов у него не было при себе особого инвентаря.

По словам президента благотворительного фонда «Евразия» Игоря Храмова, силач тренировался на подковах и гвоздях. Известный под псевдонимом «Железный Самсон» Засс выступал в цирке и колесил по всему миру, пишет Ria56.