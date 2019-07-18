Панайотов приедет в Оренбург на кинофестиваль «Восток-Запад»

Оренбург, 18 июля. Популярный российский певец Александр Панайотов примет участие в фестивале «Восток-Запад. Классика и авангард» в Оренбурге.

Фестиваль пройдет в столице Оренбургской области с 23 по 28 августа. Финалист шоу «Голос» посетит официальную церемонию открытия кинофестиваля в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».

На кинофестивале соберутся известные российские актеры и режиссеры, в том числе Никита Михалков, Егор Бероев, Ксения Алферова, Мария Горбань, пишет издание Ria56.

В рамках фестиваля состоятся кинопоказы и театральные постановки. 27 августа на сцене Оренбургского драматического театра имени Горького выступит Евгений Стычкин с моноспектаклем «Кроткая».

Ранее стало известно, что певец Алексей Чумаков спас Александра Панайотова от неадекватного фаната, который бросился на артиста с ножом.