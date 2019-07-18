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Панайотов приедет в Оренбург на кинофестиваль «Восток-Запад»

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Панайотов приедет в Оренбург на кинофестиваль «Восток-Запад»

Оренбург, 18 июля. Популярный российский певец Александр Панайотов примет участие в фестивале «Восток-Запад. Классика и авангард» в Оренбурге. 

Фестиваль пройдет в столице Оренбургской области с 23 по 28 августа. Финалист шоу «Голос» посетит официальную церемонию открытия кинофестиваля в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье».

На кинофестивале соберутся известные российские актеры и режиссеры, в том числе Никита Михалков, Егор Бероев, Ксения Алферова, Мария Горбань, пишет издание Ria56.

В рамках фестиваля состоятся кинопоказы и театральные постановки. 27 августа на сцене Оренбургского драматического театра имени Горького выступит Евгений Стычкин с моноспектаклем «Кроткая».

Ранее стало известно, что певец Алексей Чумаков спас Александра Панайотова от неадекватного фаната, который бросился на артиста с ножом.

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