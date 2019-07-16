Женщина погибла под колесами автомобиля на трассе в Оренбургской области

Оренбург, 16 июля. В Бузулукскрм районе Оренбургской области на трассе была насмерть сбита женщина. В пресс-службе областного УМВД подтвердили факт происшествия.

По имеющейся информации, случай произошел в районе поселка Искра около четырех часов утра. Водитель ехал из Оренбурга в Самару и сбил женщину, шедшую по ходу движения на правой стороне дороги. Сообщается, что пострадавшая скончалась до приезда скоро помощи.

По сообщению RIA56, личность водителя, сбитой женщины и марка автомобиля, на котором было совершено преступление, не установлены. Отмечается, что погибшая была без обуви, в серой куртке и черных брюках. Пресс-служба УМВД по Оренбургской области сообщила, что правоохранители проводят проверку, в результате которой примут процессуальное решение.