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Дело о гибели жителя Оренбургской области на трамвайных путях передали в суд

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Дело о гибели жителя Оренбургской области на трамвайных путях передали в суд

Оренбург, 11 июля. Следственный комитет по Оренбургской области завершил расследование по делу о ДТП с трамваем, при котором погиб человек.

Пенсионер погиб под колесами трамвая в результате несчастного случая, уголовное дело передали в суд. Инцидент произошел в Новотроицке в мае прошлого года.

Следователи выяснили, что водитель вовремя не остановила трамвай, поскольку не заметила пенсионера. Как сообщают в региональном СК, мужчина скончался на месте от полученных травм.

«Полицейскими установлено, что мужчина в момент ДТП находился на расстоянии не более 50 сантиметров от правых рельс», – сообщили в ведомстве, передает Ria56.

Водитель трамвая признала вину, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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