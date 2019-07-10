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У пассажирского автобуса спустило три колеса в Оренбуржье

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У пассажирского автобуса спустило три колеса в Оренбуржье

Оренбург, 10 июля. У рейсового автобуса спустило три колеса, ДТП произошло в Шарлыкском районе, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

Автобус с 43 пассажирами ехал из Набережных Челнов в Соль-Илецк. По словам водителя, по очереди сдулись три шины. Всех пассажиров перевезли на автовокзал в село Шарлык.

Сотрудники ДПС помогли водителю автобуса поставить новые колеса. Через пять часов автобус продолжил движение, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье при ДТП погибли четыре человека, двое получили травмы различной степени тяжести.

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