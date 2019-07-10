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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в Оренбуржье

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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в Оренбуржье

Оренбург, 10 июля. Единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и энцефалитом зарегистрированы в Оренбургской области, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Количество обращений пострадавших от укусов клещей не превышает многолетних значений. В ведомстве отметили, что большинство из них связаны с поездками на рыбалку и дачу.

В этом году в качестве профилактики продолжается противоклещевая обработка территории высокого риска. Это касается зон массового отдыха, кладбищ.

Роспотребнадзор отметил, что в общей сложности обработали 971 га. Проверку клещей производят в четырех лабораториях Оренбуржья, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в 2019 году более 2,5 млн россиян получили прививку от клещевого энцефалита.

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