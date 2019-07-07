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Происшествия

ФАН публикует список погибших в ДТП в Оренбургской области

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ФАН публикует список погибших в ДТП в Оренбургской области

Оренбург, 7 июля. Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате аварии, произошедшей в Тоцком районе Оренбургской области. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места ДТП и список жертв.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла в ночь на воскресенье на 228 километре трассы М5. Столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Peugeot.

ФАН публикует список погибших в ДТП в Оренбургской области

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека: Сададбек С. 1995 года рождения, Назови М. 1970 года рождения, Айгул О. 1971 года рождения и Абдукарима Э. 1965 года рождения.

ФАН публикует список погибших в ДТП в Оренбургской области

Обстоятельства произошедшего уточняются. На место аварии прибыли спасательные службы.

ФАН публикует список погибших в ДТП в Оренбургской области

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием бензовоза в Свердловской области. Транспортное средство загорелось на ходу, в результате топливо хлынуло наружу. 

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