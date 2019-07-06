Трактор без водителя сбил женщину в Оренбургской области

Оренбург, 6 июля. Жительницу города Абдулино сбил трактор, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Инцидент произошел накануне, в дежурную часть поступила информация о травмировании человека. По данным ведомства, трактор самопроизвольно наехал на 42-летнюю женщину.

В кабине не было водителя. Правоохранительные органы проводят проверку происшествия, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что в Ростовской области водитель трактора въехал в группу журналистов во время экстремального «Бизон-Трек-Шоу», пострадавших нет.