Лже-сотрудники банка украли 40 тысяч рублей у оренбурженки

Оренбург, 6 июля. Мошенники украли 40 тысяч рублей у жительницы Сакмарского района Оренбургской области, представившись сотрудниками банка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пострадавшая рассказала сотрудникам полиции, что ей по телефону позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей банка. Мошенница сообщила жительнице Оренбургской области о несанкционированной попытке снятия денег с банковской карты пострадавшей. Чтобы подтвердить свои слова, злоумышленница перевела звонок на якобы сотрудника службы безопасности банка.

Женщина выполнила инструкции мошенников и передала им данные своей банковской карты, а также коды из SMS-сообщений. Когда начала поступать информация о списании денег, жительница Оренбургской области поняла, что стала жертвой злоумышленников. После этого она обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Личности мошенников устанавливаются, сообщает РИА56.

Ранее сообщалось о сотруднике банка, который взял кредит на сумму 200 тысяч рублей, оформив заем на имя жителя Оренбурга. Пострадавший подал на злоумышленника в суд.