Мужчина угнал в Оренбурге грузовик с норковыми шубами на 7 млн рублей

Оренбург, 3 июля. Полиция задержала в Оренбурге жителя Подмосковья, который похитил грузовик с норковыми шубами, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В правоохранительные органы обратился представитель фирмы, которая реализует меховые изделия. По словам заявителя, пропала «Газель» с норковыми шубами.

Общий ущерб оценивается в 7 млн рублей. Полиция оперативно нашла и задержала подозреваемого, им оказался 50-летний житель Подмосковья. Мужчина находится под следствием в своем регионе, у него имеется непогашенная судимость.

Правоохранители возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, пишет Ria56. Ранее сообщалось, что двое мигрантов угнали в Петербурге грузовик с товаром на 1,5 млн рублей. Подозреваемыми в краже оказались двое грузин.