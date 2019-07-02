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Иномарка в Орске сбила переходившего дорогу шестилетнего мальчика

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Иномарка в Орске сбила переходившего дорогу шестилетнего мальчика

Оренбург, 2 июля. Водитель Opel в Орске сбил на пешеходном переходе шестилетнего ребенка, который переходил дорогу вместе с бабушкой, сообщили в ГУ МВД по Оренбургской области.

ДТП произошло днем 1 июля на площади Гагарина. Мальчик переходил дорогу по «зебре» в сопровождении пожилой женщины.

В результате аварии ребенок получил травмы, его срочно госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области погиб человек, шестеро получили травмы при ДТП с участием двух микроавтобусов.

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Автор: Ирина Селезнева
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