Иномарка в Орске сбила переходившего дорогу шестилетнего мальчика

Оренбург, 2 июля. Водитель Opel в Орске сбил на пешеходном переходе шестилетнего ребенка, который переходил дорогу вместе с бабушкой, сообщили в ГУ МВД по Оренбургской области.

ДТП произошло днем 1 июля на площади Гагарина. Мальчик переходил дорогу по «зебре» в сопровождении пожилой женщины.

В результате аварии ребенок получил травмы, его срочно госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области погиб человек, шестеро получили травмы при ДТП с участием двух микроавтобусов.