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Пассажиры в Оренбурге более шести часов ждут опаздывающий поезд из Бишкека

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Пассажиры в Оренбурге более шести часов ждут опаздывающий поезд из Бишкека

Оренбург, 28 июня. Пассажиры в Оренбурге более шести часов ждут прибытия поезда из Бишкека, задержка связана с ЧП в Казахстане.

На территории воинской части у станции Арысь произошло возгорание, которое спровоцировало взрывы боеприпасов. Инцидент произошел 24 июня. Задержаны поезда на участке Шымкент – Арысь – Тимур. 

По данным РЖД, задержка также коснулась поездов, следующих из Бишкека в Москву. Пассажиров, ожидающих поезд, разместили в комнатах отдыха. Их обеспечили питанием и питьем, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 июня злоумышленники похитили железнодорожное оборудование в районе подмосковного города Химки. Это привело к сбою в работе железной дороги.

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Автор: Ирина Селезнева
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